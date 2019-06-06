Военные представители РК и США встретились в Сеуле

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7 июня министр обороны РК Чон Гён Ду встретился с руководителем Совместного командования специальных операций США генерал-лейтенантом Ричардом Кларком, который прибыл с визитом в Сеул. Стороны обменялись мнениями по укреплению боеготовности, развитию южнокорейско-американского союза и другим вопросам. Чон Гён Ду подчеркнул, что сотрудничество командований специальных операций двух стран вносит значительный вклад в сохранение боеготовности совместных сил. Ричард Кларк, в свою очередь, заявил, что его визит в РК стал хорошей возможностью подтверждения крепости двустороннего союза. Он обещал приложить усилия для дальнейшего повышения взаимодействия командования спецопераций двух стран.