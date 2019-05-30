Президент РК Мун Чжэ Ин выступит с речью в Университете Осло

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С 9 по 16 июня президент РК Мун Чжэ совершит поездку по странам Северной Европы, в ходе которой выступит с речью на тему мира на Корейском полуострове на Форуме по разрешению международных конфликтов (Oslo Forum) в Университете Осло. Об этом сообщил 7 июня представитель администрации президента. По его словам, глава государства намерен напомнить о Хельсинском процессе, поблагодарив участников форума за поддержку процесса налаживания мира на Корейском полуострове, а также представив усилия южнокорейского правительства в этом направлении. Вполне вероятно, что Мун Чжэ Ин также озвучит послание для Севера по выходу из застоя в диалоге КНДР и США. Визит президента РК Мун Чжэ Ина в Осло состоится в период с 11 по 13 июня. После этого он посетит другой норвежский город Берген, где поднимется на борт корабля материально-технического снабжения, который был построен южнокорейскими компаниями. До визита в Норвегию глава РК с 9 по 11 июня посетит Финляндию, где обсудит со своим финским коллегой Саули Нийнистё и членами правительства этой страны вопросы укрепления двусторонних отношений, активизации обменов в сфере стартапов, укрепления реального сотрудничества в целях обеспечения постоянного роста. С 13 по 15 мая Мун Чжэ Ин посетит Швецию. Там он обсудит с королём Карлом XVI Густавом и премьер-министром Стефаном Лёвеном план развития двусторонних отношений, в том числе, наращивание обменов в сферах технологий.