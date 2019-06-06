Влияние торгового спора КНР и США на южнокорейскую экономику растёт

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Южнокорейские компании сталкиваются с серьёзными трудностями в связи с усугублением торгового спора между США и Китаем. 4 и 5 июня китайское правительство связалось с мировыми технологическими компаниями, призвав их не следовать требованиям американских властей по приостановке поставок комплектующих для китайской корпорации Huawei. В противном случае Китай пригрозил серьёзными последствиями. Среди компаний, которым было адресовано данное предупреждение, Samsung Electronics, SK Hynix, Microsoft и ARM. Накануне министерство торговли Китая сообщило о планах создать список «ненадёжных» иностранных компаний, организаций и физических лиц, которые угрожают «законным правам и интересам» китайских компаний. Кроме того, нынешний призыв является ответом на требование США к союзникам об ограничении сотрудничества с технологическим гигантом Китая Huawei. Представитель Samsung Electronics сообщил, что вышеуказанный запрос от Китая действительно поступал, но отвечать на него не стал. В SK также отказались заявлять о какой бы то ни было официальной позиции.