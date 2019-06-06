РК и Великобритания договорились по соглашению о свободной торговле

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РК и Великобритания пришли к принципиальной договорённости по соглашению о свободной торговле. Оно призвано обеспечить беспошлинную двустороннюю торговлю после того как Лондон выйдет из Евросоюза. Об этом сообщили в понедельник в Сеуле директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи и министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс. Как отметила Ю Мён Хи, достижение договорённости позволило заблаговременно предотвратить нестабильность, к которой привёл бы выход Великобритании из ЕС в ситуации ухудшения внешних экономических условий. В свою очередь Лиам Фокс заявил, что данное соглашение позволяет обеспечить устойчивость двусторонней торговли и фундамент для её дальнейшего роста. Соглашение носит временный характер, учитывая, что Великобритания пока не вышла из состава ЕС. Оно нацелено на сохранение торговых отношений двух стран на нынешнем уровне. Документ, между тем, должен пройти процедуры проверки, официального подписания и ратификации парламентами. Они должны быть завершены до 31 октября, после чего соглашение вступит в силу.