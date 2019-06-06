Национальное собрание РК пока не может принять дополнительный бюджет

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Южнокорейские власти неоднократно отмечали важность скорейшего принятия дополнительного бюджета, однако Национальное собрание даже не приступило к рассмотрению документа. В правящей Демократической партии Тобуро указали на то, что неудачные попытки нормализации работы Национального собрания связаны с противодействием председателя оппозиционной партии Свободная Корея Хван Гё Ана. Он продолжает требовать отмены внесения ряда спорных законопроектов в список инициатив, подлежащих ускоренной процедуре рассмотрения. Представитель парламентской фракции Демократической партии Тобуро Пак Чхан Дэ заявил, что Хван Гё Ан должен признать неприемлемость чрезмерной критики правительства и противодействия его политике. В партии Свободная Корея, между тем, подчеркнули, что нужно не просто начать, а нормализовать работу парламента. Всю ответственность за нынешнюю ситуацию оппозиция возложила на правящую партию и президента страны Мун Чжэ Ина. Правящие силы предлагали одобрить хотя бы дополнительный бюджет, но оппозиция настаивает на возможности одобрения только статьи расходов, связанных со стихийными бедствиями. Проект дополнительного бюджета находится на рассмотрении парламента уже 47 дней.