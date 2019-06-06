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Корея: Юг-Север

Ким Ён Чхоль: Делать прогнозы о межкорейском саммите сложно

Write: 2019-06-10 10:41:45Update: 2019-06-10 10:42:36

Ким Ён Чхоль: Делать прогнозы о межкорейском саммите сложно

Photo : KBS News

В настоящее время трудно делать какие-либо прогнозы относительно четвёртого межкорейского саммита. Об этом заявил 9 июня в передаче KBS1TV министр по делам воссоединения Ким Ён Чхоль. По его словам, наиболее предпочтительным было бы проведение встречи лидеров Юга и Севера до южнокорейско-американского саммита, намеченного на конец июня, однако ситуация не способствует этому. Министр также отметил, что, несмотря на «сложный процесс», лидеры Юга и Севера сохраняют взаимное доверие. Коснувшись возможности возобновления работы Кэсонского индустриального комплекса и туристических поездок в горы Кымгансан, Ким Ён Чхоль заявил, что для этого нужно создавать подходящие условия, возобновив диалог между КНДР и США и обсуждая денуклеаризацию. 
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