Международные санкции негативно влияют на гуманитарную помощь КНДР

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Международные санкции против КНДР оказывают влияние на оказание ей гуманитарной помощи. Об этом сообщил в интервью KBS профессор Наги Шафик, который принимал участие в исследовании продовольственной ситуации и состояние здравоохранения в КНДР, проводившемся в мае Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). По его словам, резолюции СБ ООН допускают исключения в предоставлении помощи Северу, но по политическим причинам санкции всё равно негативно сказываются на гуманитарной деятельности в КНДР. Профессор отметил, что в северокорейских больницах в настоящий момент нет даже элементарных медикаментов. Он выразил несогласие с тем, что северокорейско-швейцарская фармацевтическая компания Pyongsu Pharma не может работать по политическим причинам. Основанная в июне 2002 года, она производит в КНДР обезболивающие, антибиотики и другие базовые лекарства. Международные гуманитарные организации сотрудничали с компанией по поставкам лекарств в КНДР. Но с принятием в сентябре 2017 года резолюции СБ ООН, запрещающей деловое сотрудничество с Севером, механизм предоставления северянам медикаментов столкнулся с трудностями. Профессор также указал на ряд других проблем, в том числе нехватку чистой питьевой воды.