Восемь из десяти южнокорейцев согласны с повышением налогов в интересах социальной политики

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Восемь из десяти южнокорейцев считают приемлемым политику правительства по расширению социальной политики с помощью повышения налогов. На это указывают результаты исследования Корейского института здравоохранения и социальных проблем, проведённого в прошлом году среди 3.800 человек. Вышеуказанный ответ дали 75,7% респондентов. 22,6% дали отрицательный ответ. В качестве причины озвучено мнение о чрезмерном расходовании налоговых поступлений, а также о том, что расширение политики социального обеспечения никак не скажется на их благосостоянии, а расширение социальной политики негативно сказываются на активности людей. Около 70% респондентов согласились с поддержкой правительством малых и средних компаний, а также с налоговыми льготами для людей с низким уровнем доходов. Помимо этого, более половины участников опроса считают необходимым направить больше средств на создание рабочих мест, предоставление стипендий студентам, улучшение уровня жизни пожилого населения, а также на услуги дополнительного образования.