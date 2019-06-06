Малые и средние компании РК заинтересованы в межкорейском экономическом сотрудничестве

Южнокорейские малые и средние компании выражают высокую заинтересованность в межкорейском экономическом сотрудничестве. На это указывают опубликованные 9 июня результаты опроса, проведённого Корейской федерацией малого и среднего бизнеса среди 535 компаний. Вышеуказанный ответ дали представители 56,6% компаний. 67,6% из них отметили готовность в действительности сотрудничать с Севером. При этом наибольший интерес выражен к северокорейским городам Кэсону - 42,6%, Пхеньяну – 31%, Синыйчжу – 9,9%. Среди причин такого высоко интереса к Северу отмечается стремление к открытию новых рынков, решению проблем, связанных с повышением расходов на рабочую силу. Между тем, среди условий для активизации межкорейского сотрудничества выделены такие как создание правил, гарантирующих компенсацию от государства в случае возникновения ущерба, обеспечение условий выполнения Севером договорённостей о сотрудничестве, решение проблем транспортного сообщения, связи и таможенного контроля, создание фонда межкорейского экономического сотрудничества, ориентированного на малые и средние компании.