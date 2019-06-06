На основе фильма «Паразиты» могут снять сериал

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Южнокорейский фильм «Паразиты» режиссёра Пон Чжун Хо, который получил главную награду Каннского кинофестиваля, продолжает бить рекорды по количеству просмотров. По данным Корейского комитета развития кинематографии, на 11-й день после премьеры фильм посмотрели 7 млн 20 тыс. человек. Отмечается, что темпы роста показателя снижаются, но в целом можно ожидать продолжения популярности картины. В интервью СМИ режиссёр Пон Чжун Хо сообщил о поступившем из США предложении снять на основе фильма сериал. Он сказал, что это позволит раскрыть задумку, которая была ограничена рамками картины. По одному из его фильмов «Сквозь снег» в США уже начата подготовка к съёмкам сериала, который выйдет на экране весной следующего года.