В KDI вновь пришли к выводу об экономическом спаде в РК

Photo : YONHAP News

В Корейском институте развития (KDI) третий месяц подряд приходят к выводу об экономическом спаде в РК. 10 июня в институте представили очередной доклад, в котором говорится, что в стране отмечено некоторое увеличение производства, а также продолжение общего спада, главным образом обусловленного ухудшением экспортных показателей. С ноября прошлого по март этого годы институт указывал на снижение темпов роста экономики. В апреле впервые было использовано определение «спад». Увеличение производства, между тем, объяснили ростом количества рабочих дней. Так, в апреле производство выросло на 0,7% по сравнению с мартом за счёт сферы услуг в здравоохранении и социальном обеспечении. Розничные продажи выросли на 1,4%, что на 0,3% меньше, чем в среднем за первый квартал. Объём инвестиций также снизился. Сумма экспорта снизилась на 9,4%, что во многом связано с ухудшением ситуации на мировом рынке, а также сокращением показателей в секторе полупроводников и нефтепродуктов.