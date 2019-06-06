Оппозиция и правящие силы РК продолжают противостояние по дополнительному бюджету

Photo : YONHAP News

10 июня представители правящей Демократической партии Тобуро, правительства и администрации президента провели совместное заседание. Они потребовали от оппозиционной партии Свободная Корея вернуться к работе Национального собрания, отметив необходимость принятия дополнительного бюджета как минимум до истечения июля. Председатель правящей партии Ли Хэ Чхан принёс извинения народу за то, что парламент не может восстановить нормальную работу в течение двух месяцев. Премьер-министр Ли Нак Ён подверг критике оппозицию, которая тормозит процесс принятия проекта дополнительного бюджета. В оппозиционной партии Свободная Корея, между тем, подчеркнули, что правящие силы возлагают вину за экономический спад исключительно на внешние факторы, оппозицию и отсутствие дополнительного бюджета. Между тем, нынешняя кризисная ситуация в экономике связана с экономической политикой левого толка. Председатель партии Свободная Корея Хван Гё Ан заявил, что правительство, судя по всему, признало наличие экономического кризиса с целью продвижения проекта дополнительного бюджета, который, по сути, нацелен на закрепление позиций в ходе предстоящих парламентских выборов.