В Будапеште готовятся к подъёму затонувшего прогулочного катера

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В Будапеште завершается подготовка к операции по подъёму прогулочного катера Hableany, который 29 мая затонул в реке Дунай вместе с пассажирами в результате столкновения с круизным лайнером Viking Sigyn. По данным экстренной оперативной группы южнокорейского правительства, 9 июня установлены три из четырёх специальных канатов, которыми судно крепится к крану. Учитывая погодные условия, вполне возможно, что операция начнётся 10 или 11 июня. Подъём будет осуществляться поэтапно и без спешки. В настоящий момент на месте трагедии размещены три баржи. Для подъёма 53-тонного катера, привлечён большой кран Clark Adam грузоподъёмностью до 200 тонн. Одновременно с подъёмом судна спасатели будут проводить поиск тел пассажиров и капитана, которые числятся пропавшими без вести.