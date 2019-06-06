Глава МИД РК встретилась с представителями правительства Сербии

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8 июня глава МИД РК Кан Гён Хва, находящаяся с визитом в Сербии, встретилась с премьер-министром этой страны Аной Брнабич, своим коллегой Ивицей Дачичем и министром внутренних дел Небойшей Стефановичем. Она поблагодарила их за содействие в проведении поисков пропавших без вести южнокорейских граждан в результате катастрофы на реке Дунай в Будапеште. Представители Сербии, в свою очередь, выразили соболезнования пострадавшим и семьям погибших, выразив готовность оказать посильную помощь в дальнейших поисках. Помимо этого, министры иностранных дел двух стран отметили развитие отношений РК и Сербии в различных областях, договорившись продолжать укреплять сотрудничество в сферах политики, экономики и культуры. В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между РК и Сербией. В этой связи в обеих странах проходят торжественные мероприятия, приуроченные к знаменательной дате. Глава МИД Сербии Ивица Дачич поприветствовал смягчение напряжённости на Корейском полуострове, выразив поддержку политике Сеула по налаживания мира в регионе.