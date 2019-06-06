В РК завершена прокладка подводного тоннеля

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В РК завершена работа по прокладке подводного тоннеля, который соединяет город Порён и уезд Тхэан-гун провинции Чхунчхон-Намдо. Об этом сообщили 10 июня в министерстве сухопутных территорий и транспорта. Работы были начаты семь лет назад. Объект является самым протяжённым в РК и пятым в мире. Его длина составляет 6,9 км, что на 1,5 км длиннее, чем Инчхонский тоннель. Проект нацелен на прокладку дороги длиной 14,1 км от порта Тэчхон города Порёна до острова Анмёндо уезда Тхэан-гун через остров Вонсандо. Самый протяжённый отрезок от порта Тэчхон до острова Вонсандо соединяется подземным тоннелем, а далее до острова Анмёндо через надводный мост протяжённостью 1,8 км. Последний практически завершён. Осенью к празднику урожая и поминовения предков Чхусок мост будет открыт в тестовом режиме. Подводный тоннель планируется открыть в конце 2021 года. Стоимость проекта составляет 580 млн долларов. После его завершения время, затрачиваемое на дорогу от Тэчхона до острова Анмёндо, сократится с полутора часов до чуть более 10 минут. Как ожидается, это значительно повысит комфорт дорожной системы и привлечёт в регион туристов.