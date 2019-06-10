Президент США Дональд Трамп нанесёт визит в РК в конце июня

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Президент США Дональд Трамп посетит с визитом РК по завершении саммита «Большой двадцатки» в Осаке, который состоится 28-29 июня. Об этом сообщила в понедельник на брифинге представитель госдепартамента США Морган Ортэгус. Южнокорейский и американский лидеры обсудят вопросы денуклеаризации КНДР и укрепления двустороннего альянса. Дональда Трампа будет сопровождать в поездке в Сеул госсекретарь Майкл Помпео. До саммита «Большой двадцатки» Помпео посетит Индию и Шри-Ланку,- сообщила Морган Ортэгус.