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В первой декаде июня южнокорейский экспорт сократился на 16,6% в годовом исчислении, составив 10 млрд 300 млн долларов. Снижение показателя продолжается шесть месяцев подряд, и в этом месяце, судя по всему, изменить тенденцию не удастся. Экспорт полупроводников сократился на 30,8%, нефтепродуктов - на 20,1%, автомобилей - на 0,7%, беспроводных средств связи - на 5,9%. Одновременно отмечен рост экспорта бытовой электротехники на 68,1%, продукции судостроения - на 169,7%. Отмечено увеличение поставок товаров в Канаду, а снижение в Китай, США, Вьетнам, ЕС, Японию и страны Ближнего Востока. Импорт сократился за тот же период на 10,8%, составив 12,5 млрд долларов.