Президент РК Мун Чжэ Ин выразил соболезнования по поводу ухода из жизни Ли Хи Хо

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10 июня президент РК Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в Финляндии, выразил соболезнования по поводу ухода из жизни госпожи Ли Хи Хо, вдовы бывшего президента РК Ким Дэ Чжуна. Он написал в социальных сетях, что до вступления в брак с Ким Дэ Чжуном госпожа Ли Хи Хо была одной из первых активисток движения за права женщин, «демократом нашего времени», которая, как считают многие, являлась «совестью» Ким Дэ Чжуна. Мун Чжэ Ин отметил, что почтит память госпожи Ли Хи Хо сразу после возвращения из зарубежной поездки. Соболезнования также выразили политические партии.