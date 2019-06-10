Вице-премьер РК Хон Нам Ги встретился с главой МВФ

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8 июня в рамках проходящего в Фукуоке заседания министров финансов и глав центральных банков «Большой двадцатки» вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Стороны подтвердили единую позицию по расширенной финансовой политике правительства РК. Хон Нам Ги обещал приложить усилия для скорейшей активизации экономики, добившись одобрения проекта дополнительного бюджета в Национальном собрании. Он также призвал МВФ внести активный вклад в восстановление режима свободной торговли на мировом рынке через чёткие рекомендации. 9 июня Хон Нам Ги встретился с министром финансов США Стивеном Мнучином, обсудив с ним вопросы сотрудничества по валютной политике и проблеме Ирана. Хон Нам Ги отметил значительные проблемы южнокорейских малых и средних компаний, связанных с санкциями США против Ирана, призвав к скорейшему разрешению этой ситуации. Мнучин выразил надежду на положительное решение данной проблемы через тесное сотрудничество.