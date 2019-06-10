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За первые четыре месяца текущего года объём налоговых сборов в РК сократился на 422 млн долларов в годовом исчислении, составив 92 млрд 300 млн долларов. Как сообщили в министерстве планирования и финансов, коэффициент собираемости налогов сократился на 3,9% до 37,1%. Общий объём налоговых поступлений сокращается в течение трёх месяцев подряд. Значительное влияние на это оказывает снижение налога на нефтепродукты, а также НДС. Снижение показателя, между тем, было сглажено увеличением поступлений за апрель. Неналоговые доходы бюджета за первые четыре месяца года составили 8,5 млрд долларов, что на 675 млн долларов меньше, чем за тот же период прошлого года. Фондовые доходы выросли на 2 млрд долларов, составив 49 млрд долларов. Дефицит общего налогового баланса, учитывающего разницу между суммой поступлений и расходов составил 21 млрд 800 млн долларов.