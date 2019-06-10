Оппозиция критикует экономическую политику правительства

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Признавая наличие экономической угрозы, власти в первую очередь должны извиниться перед народом за обман. Об этом заявил председатель оппозиционной партии Свободная Корея Хван Гё Ан, выступая 10 июня на заседании высшего совета партии. По его словам, на прошлой неделе советник президента по вопросам экономики отметил возможность затягивания угрозы спада экономики. Хван Гё Ан подчеркнул, что эти слова противоречат утверждениям президента и премьер-министра о том, что ситуация в экономике улучшится. Среди причин ослабления экономики Хван Гё Ан указал на необдуманную политику правительства. Он, в частности, сказал, что проблема экономического кризиса кроется в таких мерах властей как чрезмерное повышение минимальной зарплаты, непродуманное сокращение рабочего времени, слабость профсоюзов и другие. Коснувшись дополнительного бюджета, Хван Гё Ан заявил, что его проект содержит не имеющие отношения к экономике расходы в размере 4,5 трлн вон или 3 млрд 800 млн долларов. Они, в частности, касаются скидок на билеты в кинотеатры, создание спортцентров, рекламу новой системы оплаты Zero Pay и другие проекты. Таким образом, подчеркнул Хван Гё Ан, власти чересчур озабочены предстоящими парламентскими выборами. Он потребовал прекратить ссылаться на мировую экономику, оппозицию и дополнительный бюджет, пересмотрев экономическую политику.