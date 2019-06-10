Главы южнокорейских компаний, работавших в Кэсоне, посетили Вашингтон

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ДДелегация глав южнокорейских компаний, работавших в Кэсонском индустриальном комплексе, посетила Вашингтон для участия в презентации комплекса. Мероприятие организовано конгрессменом от Демократической партии, председателем подкомитета по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона при комитете Палаты представителей по иностранным делам Конгресса США Брэдом Шерманом. Представители делегации намерены донести до американского правительства и Конгресса позицию о мирной ценности комплекса в Кэсоне и необходимости возобновления его работы. На данном объекте действовали 120 компаний. Недавно заявка их руководителей на посещение Кэсона с целью проверки состояния производственного оборудования была одобрена правительством РК. Однако северокорейская сторона не даёт разрешения на поездку. Между тем, на пути возобновления работы комплекса много преград. Так, резолюция СБ ООН 2375 запрещает совместные экономические проекты с Севером.