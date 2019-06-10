Пхеньян работает над улучшением характеристик своих ракет

Photo : YONHAP News

В мае КНДР провела ракетные пуски в рамках улучшения характеристик ракет, в том числе прибора наведения и отработки систем твёрдого топлива. К такому выводу пришли специалисты Исследовательской службы Конгресса. 6 июня они представили доклад по северокорейской программе развития технологий ядерного оружия и баллистических ракет. Речь идёт о ракетных испытаниях, проведённых в мае. Отмечается, что в КНДР наблюдается некоторый прогресс в переходе на твёрдотопливные ракеты, которые более стабильны и эффективны по сравнению с жидкотопливными. Решение Севера о свёртывании полигона Сохэ в районе Тончхан-ни на западе страны связано с тем, что отпала необходимость в площадках для пусков ракет на жидком топливе. Правительства РК и США пока официально не озвучивали название и классификацию ракет, запущенных 4-9 мая. Однако доктор Джеффри Льюис, глава Центра исследований проблем нераспространения Миддлберийского института международных отношений указал, что речь идёт о баллистических ракетах малой дальности KN-23. В докладе также отмечается, что ракетные испытания СК нацелены на разработку технологий, которые позволят обойти или снизить эффективность систем ПРО Patriot, Aegis и THAAD.