В Акт о национальной обороне США внесён пункт об ограничении численности военного контингента в РК

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В Акт о национальной обороне США (National Defense Authorization Act, NDAA) за 2020 финансовый год, представленный Палате представителей Конгресса США, будет добавлен пункт об ограничении численности американского военного контингента в РК. Об этом сообщила 11 июня радиостанция «Свободная Азия», ссылаясь на конгрессмена Адама Смита. В ходе обсуждения в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) он сказал, что содержание акта было изменено, чтобы не допустить сокращения численности военного контингента в РК менее 28.500 военнослужащих. В документе за 2019 год минимальная численность контингента определена в 22 тыс. человек. В акте за 2020 год, утверждённом 23 мая в Сенате, отметка была повышена на 6.500 человек. Но в нём отсутствовал пункт о недопущении снижения общего количества военнослужащих.