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Политика

Минобороны РК: Юг и Север исполняют договорённости в военной сфере от 19 сентября

Write: 2019-06-11 14:53:25Update: 2019-06-11 15:29:32

Минобороны РК: Юг и Север исполняют договорённости в военной сфере от 19 сентября

Photo : YONHAP News

РК и КНДР тщательно исполняют межкорейские договорённости в военной сфере от 19 сентября. Об этом сообщил 11 июня на очередном брифинге представитель ведомства Но Чжэ Чхон по случаю годовщины северокорейско-американского саммита в Сингапуре. Ему был также задан вопрос о том, не является ли неучастие Севера в раскопках останков погибших в Корейской войне в демилитаризованной зоне нарушением договорённостей. Но Чжэ Чхон сказал, что в настоящий момент Юг ждёт ответа Севера. По его словам, сама возможность проведения южнокорейскими военными раскопок  на высоте Хвасальмори в демилитаризованной зоне является показателем того, что Север уважает договорённости от 19 сентября. 
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