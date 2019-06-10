Минобороны РК: Юг и Север исполняют договорённости в военной сфере от 19 сентября

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РК и КНДР тщательно исполняют межкорейские договорённости в военной сфере от 19 сентября. Об этом сообщил 11 июня на очередном брифинге представитель ведомства Но Чжэ Чхон по случаю годовщины северокорейско-американского саммита в Сингапуре. Ему был также задан вопрос о том, не является ли неучастие Севера в раскопках останков погибших в Корейской войне в демилитаризованной зоне нарушением договорённостей. Но Чжэ Чхон сказал, что в настоящий момент Юг ждёт ответа Севера. По его словам, сама возможность проведения южнокорейскими военными раскопок на высоте Хвасальмори в демилитаризованной зоне является показателем того, что Север уважает договорённости от 19 сентября.