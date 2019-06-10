Налоговая политика в отношении малого и среднего бизнеса будет смягчена

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Правительство и правящая Демократическая партия Тобуро согласовали плана поправок в систему льгот при передаче бизнеса по наследству. Согласно ей, в случае передачи предпринимателем компании, которой он управлял более десяти лет, в наследство из общей стоимости активов из-под налогообложения может быть освобождена сумма в размере до 50 млрд вон. Это касается малых и средних компаний. Однако указывалось, что условия для возможности использования данной льготы слишком жёсткие, поскольку предприниматель должен сохранять активы, производственную деятельность и наём сотрудников в течение десяти лет. Поэтому правительство решило снизить этот срок до семи лет. Также расширяются возможности по изменению категории деятельности. Правительство планирует в начале сентября отразить эти и ряд других новшеств в проекте поправок к закону о налогах, представив поправки в парламент.