В Сеуле состоится мероприятие Korean Literature Showcase

Photo : YONHAP News

С 18 по 22 июня министерство культуры спорта и туризма и Служба распространения информации о корейской культуре за рубежом проведёт в Корейском центре выставок и конференций COEX в Сеуле мероприятие Korean Literature Showcase 2019, посвящённое корейской литературе. В этом году в нём примут участие представители издательств из 11 стран, отечественные и иностранные писатели, критики и переводчики. 19-20 июня участники проведут рабочую сессию, которая будет посвящена общим тенденциям издательской индустрии в мире, сотрудничеству, а также теме авторов-женщин. 18-19 июня состоится мероприятие по зачитыванию работ южнокорейских авторов на корейском и иностранных языках. В нём примут участие известные отечественные писатели, среди которых Чхве Ын Ён, Ким Гым Хи, Чан Ган Мён и другие. Представители издательств из русскоговорящих, англоязычных и других регионов проведут консультации по авторским правам с местными организациями литературных переводчиков, издателями и авторами.