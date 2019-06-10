Южнокорейцы и японцы проявляют взаимное недоверие

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75% южнокорейцев не доверяют Японии. 74% японцев испытывают аналогичное чувство к РК. Такими стали результаты опроса, проведённого 24-26 мая японской газетой «Ёмиури симбун» и южнокорейской «Хангук ильбо». Вышеуказанные показатели стали самыми высокими с 1996 года. Отрицательно отношения двух стран оценивают 82% южнокорейцев и 83% жителей Японии. Помимо этого 87% граждан РК считают, что Япония должна вновь извиниться за проблему сексуального насилия в японской армии в период Второй мировой войны. 80% японцев дали отрицательный ответ. В «Ёмиури симбун» отметили, что охлаждение двусторонних отношений может сказаться на экономическом сотрудничестве и обменах на уровне местных властей. Вместе с тем, отмечается, что молодое поколение японцев в целом проявляет высокий интерес к РК.