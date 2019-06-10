Государственный совет по решению проблемы микропыли активно работает

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Государственный совет по решению проблемы микропыли представил разъяснения по результатам второго заседания, прошедшего 10 июня. Указывается, что граждане страны не доверяют информации об источниках микропыли. В среднем южнокорейцы считают, что влияние Китая на внутреннюю проблему микропыли составляет 83%, а в научных кругах этот показатель оценивают в 20-50%. Помимо Китая, в совете среди основных источников микропыли указываются промышленное производство, электроэнергетика, дизельные автомобили. Крупные грузовые суда у побережья являются источником микропыли в объёме, равном 500 тыс. автомобилям. На заседании совета была озвучена позиция о необходимости сдерживания роста обеспокоенности граждан, предоставляя точные статистические и научные данные. Ранее, председатель совета Пан Ги Мун подчеркнул, что в проблеме микропыли нельзя винить только Китай. По его словам сначала нужно значительно снизить выбросы загрязняющих веществ внутри страны. В организации указывается на необходимость усиления многостороннего сотрудничества стран Северо-Восточной Азии. Также озвучено мнение о том, что южнокорейские государственные корпорации должны снизить инвестиции в угольную отрасль в регионе. Государственный совет по решению проблемы микропыли планирует в сентябре представить правительству пакет мер.