В Будапеште поднимают прогулочный катер Hableany

Photo : YONHAP News

11 июня в Будапеште началась операция по подъёму прогулочного катера Hableany, который 29 мая затонул в реке Дунай вместе с пассажирами в результате столкновения с круизным лайнером Viking Sigyn. Работы начаты в 6:47 утра. Для этого был привлечён большой кран Clark Adam. Уже через 26 минут над поверхностью воды оказалась рулевая рубка. Сразу после этого два водолаза осмотрели рубку в надежде найти тело капитана. В этот день глубина воды на месте проведения операции составила 6,7 метра, тогда как показатель ранее доходил до 9 метров. Во избежание потери тел погибших подъём производится в замедленном режиме.