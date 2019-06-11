Численность работающих увеличилась в мае в РК на 259 тыс. человек

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Как сообщили в среду в Национальном статистическом управлении РК, численность работающих составила в мае 27 млн 320 тыс. человек, что на 259 тыс. человек больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности сократилось в мае на 73 тысячи, но в здравоохранении и социальном обеспечении за тот же период создано 124 тыс., а в образовании - 47 тыс. рабочих мест. Безработица осталась на том же уровне, что и год назад – 4% трудоспособного населения, но численность безработных составила 1 млн 145 тыс. человек, что является самым высоким майским показателем с 2000 года. Уровень безработицы среди молодёжи до 30 лет сократился на 0,6% по сравнению с апрелем, составив в мае 9,9%.