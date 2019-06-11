Сборная РК вышла в финал молодёжного чемпионата мира по футболу

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Сборная РК вышла в финал проходящего в Польше молодёжного чемпионата мира по футболу, обыграв в полуфинальном матче, который состоялся 11 июня в Люблине, команду Эквадора со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил на 39-й минуте встречи Чхве Чжун, который вывел южнокорейских футболистов в финал этого мирового турнира впервые в истории. Они сыграют в финале чемпионата, который пройдёт 15 июня в Лодзи, со сборной Украины, которая в полуфинале одержала победу над командой Италии. Матч за третье место между командами Эквадора и Италии состоится 14 июня.