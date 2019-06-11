Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл в Норвегию с государственным визитом

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Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл во вторник с государственным визитом в Норвегию, которая является вторым пунктом в программе его турне по странам Северной Европы. В среду он выступит на Форуме по разрешению международных конфликтов (Oslo Forum) в Университете Осло. Как сообщали ранее в его администрации, глава государства напомнит о «хельсинском процессе», который приблизил окончание «холодной войны», представит усилия южнокорейского правительства по налаживанию мира на Корейском полуострове. Мун Чжэ Ин может также озвучить послание для Севера по выходу из застоя в диалоге с США. В четверг Мун Чжэ Ин встретится с премьером-министром Норвегии Эрной Сульберг, а затем посетит Берген, где поднимется на борт корабля материально-технического снабжения ВМФ Норвегии, построенного компанией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Он посетит также дом-музей норвежского композитора Эдварда Грига.