США выразили соболезнования в связи с кончиной Ли Хи Хо

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США выразили соболезнование в связи с кончиной госпожи Ли Хи Хо, вдовы бывшего президента РК Ким Дэ Чжуна и гражданской активистки. Бывшая первая леди ушла из жизни в понедельник на 97-м году жизни. Представитель госдепартамента США Морган Ортэгус, выступая во вторник на очередном брифинге, отметила, что госпожа Ли Хи Хо посвятила свою жизнь построению мира на Корейском полуострове, процветанию этого региона и активизации межкорейского диалога. Она несколько раз посетила Пхеньян, чтобы помочь улучшению отношений между Югом и Севером, и её усилия ради обеспечения мира на Корейском полуострове никогда не будут забыты,- подчеркнула Морган Ортэгус.