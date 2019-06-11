Управляющий Банком Кореи не исключил возможности снижения учётной ставки

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Управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль не исключил возможности снижения учётной ставки. Выступая во вторник на церемонии по случаю 69-й годовщины основания Банка Кореи, Ли Чжу Ёль отметил необходимость принятия «надлежащих мер» для урегулирования ситуации в национальной экономике. Глава Банка Кореи отметил, что РК должна принять соответствующие меры, чтобы учесть растущую неопределённость на фоне конфликта между США и Китаем и сокращения мирового рынка полупроводников. Управляющий Банком Кореи отметил необходимость внимательно следить за направлением экономических изменений и их влиянием на внутренний рынок. Это свидетельствует о возможном отказе от курса на сохранение учётной ставки на прежнем уровне. 31 мая Ли Чжу Ёль заявил, что пока рано реагировать на ситуацию в экономике путём снижения учётной ставки.