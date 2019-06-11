Правительство РК перечислило 8 млн долларов на оказание гуманитарной помощи КНДР

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Правительство РК перечислило 8 млн долларов во Всемирную продовольственную программу (ВПП) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) на оказание гуманитарной помощи КНДР. Как сообщили во вторник в министерстве по делам воссоединения, эти средства будут использованы на приобретение продуктов питания, а также поддержание здоровья северокорейских детей и беременных женщин. 4,5 млн долларов из выделенной суммы направлены в адрес ВПП, а остальная часть – в ЮНИСЕФ. Для того, чтобы началось финансирование конкретных проектов в КНДР, потребуется некоторое время в связи с необходимостью соблюдения деловых процедур внутри международных организаций. КНДР сталкивается с растущей нехваткой продовольствия в результате международных санкций и неблагоприятных погодных условий.