В РК разработан наногенератор для преобразования статической энергии в электрическую

Группа учёных из Корейского института науки и технологий (KIST) разработали наногенератор, который может преобразовывать статическую энергию в электрическую для питания различных электронных устройств. Новая система аккумулирования энергии использует метод парокапсулирования для создания кремниевой «губки», используемой для усиления статического заряда. Размер наногенератора составляет всего 2 см в длину и ширину, при этом его мощность достигает 875 микроватт. Наногенератор способен обеспечить питанием беспроводной датчик движения на основе Bluetooth, а в дальнейшем может использоваться в качестве источника питания для Интернета вещей и электронных носимых устройств.