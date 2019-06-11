Численность подписчиков услуги связи 5G превысила 1 млн человек

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Общее количество подписчиков услуги связи пятого поколения 5G в РК превысило 1 млн человек в связи с постоянным расширением покрытия. Как сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, миллионный рубеж был преодолён через 69 дней после того, как 3 апреля началось предоставление данной услуги. Новая система связи обеспечивает беспрецедентную скорость беспроводного соединения, низкую задержку и возможность подключения большого количества устройств. Между тем, фактическое покрытие по-прежнему ограничено крупными городами с высокой плотностью населения. Со следующей недели провайдеры телекоммуникационных услуг начнут установку ретрансляционных станций в аэропортах, на вокзалах, в крупных торговых и офисных центрах. Производители 5G-совместимых смартфонов, в частности, Samsung Electronics и LG Electronics, выпустили исправления программного обеспечения для устранения начальных проблем при приёме, которые вызывали критику со стороны потребителей.