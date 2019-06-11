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В мире

Джон Болтон: Третий американо-северокорейский саммит вполне возможен

Write: 2019-06-12 15:14:43Update: 2019-06-12 15:20:12

Джон Болтон: Третий американо-северокорейский саммит вполне возможен

Photo : YONHAP News

Проведение третьего по счёту северокорейско-американского саммита вполне возможно. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая во вторник в Вашингтоне на форуме, организованном газетой Wall Street Journal. Он отметил, что ключ к проведению следующего саммита находится в руках Ким Чон Ына. Одновременно Болтон выразил мнение, что Пхеньян пока не принял стратегическое решение отказаться от ядерного оружия и средств его доставки. Поэтому Вашингтон продолжает максимальное давление на Пхеньян. 
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