Минвоссоединения РК активизирует усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова

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Министерство по делам воссоединения РК направит максимум усилий для обеспечения полной денуклеаризации Корейского полуострова на основе тесных взаимодействий между Сеулом и Вашингтоном. Об этом сообщил представитель министерства Ли Сан Мин, выступая на пресс-конференции по случаю годовщины первого северокорейско-американского саммита в Сингапуре. Ли Сан Мин отметил, что министерство уделяет внимание постоянному сохранению импульса северокорейско-американского диалога после неудачного саммита в Ханое. Три прошлогодние встречи лидеров Юга и Севера Кореи, сингапурский саммит лидеров КНДР и США, а также последний саммит в Ханое позволяют задействовать процесс мирного урегулирования ситуации на Корейском полуострове,- отметил Ли Сан Мин.