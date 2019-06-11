Лидер КНДР направил соболезнование и цветы по случаю кончины госпожи Ли Хи Хо

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын направил соболезнования и цветы южнокорейской стороне в связи с кончиной госпожи Ли Хи Хо, вдовы бывшего президента РК Ким Дэ Чжуна. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон передала их в среду в пограничном пункте Пханмунчжом начальнику управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ёну, замминистра по делам воссоединения Со Хо и депутату Национального собрания от оппозиционной партии Демократии и мира Пак Чи Вону. По возвращении из Пханмунчжома в Сеул Пак Чи Вон сообщил журналистам, что Ким Ё Чжон выразила надежду на продолжение межкорейского сотрудничества, отметив важность усилий, которые предприняла госпожа Ли Хи Хо ради примирения Юга и Севера.