Президент РК Мун Чжэ Ин выдвинул на форуме в Осло инициативу «Мир для народа»

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Президент РК Мун Чжэ Ин выступил в среду на Форуме по разрешению международных конфликтов (Oslo Forum) в Университете Осло. В день, когда исполнилась первая годовщина первого межкорейского саммита в Сингапуре, южнокорейский лидер выдвинул инициативу «Мир для народа». Объясняя её смысл, Мун Чжэ Ин отметил, что мир необходим для жизни людей, поэтому они, преодолевая различия и противоречия, будут за него активно бороться. В этой связи необходимо сделать так, чтобы мир стал выгодным и полезным для каждого человека. Южнокорейский лидер отметил особую важность мира на Корейском полуострове, который является последним очагом «холодной войны» на нашей планете и единственным очагом напряжённости в Северо-Восточной Азии. Мир на Корейском полуострове будет способствовать региональному миру и примирению, приведёт к процветанию Азии и Европы. Народ Норвегии понимает важность мира, и именно Норвегия в 1993 году стала посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной. Самое важное – это доверие друг к другу. Достижение мира в Корее не будет лёгким, но мир непременно будет достигнут,- отметил Мун Чжэ Ин. Форум в Осло ежегодно проводится министерством иностранных дел Норвегии и рядом неправительственных организаций, в том числе, Центром в поддержку гуманитарного диалога.