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РК и Норвегия активизируют сотрудничество в изучении Северного полюса. 12 июня в Осло представители министерства морского и рыбного хозяйства и МИД РК подписали соглашение о взаимопонимании по этому вопросу с представителями МИД Норвегии. Подписи под документом поставили директор Корейского морского института Ян Чхан Хо, заместитель директора Корейского арктического и антарктического научно-исследовательского института Хон Чжон Ук, а также представители пяти профильных учреждений Норвегии. В документе говорится о том, что стороны намерены расширять сотрудничество в совместных научно-исследовательских проектах, кадровых обменах, а также по актуальным темам Северного полюса.