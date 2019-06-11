Правительство РК будет работать над увеличением экспорта потребительских товаров

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Правительство РК поставило цель к 2022 году достичь довести экспорт потребительских товаров до 35 млрд долларов. Об этом заявил 12 июня вице-премьер по вопросам экономики Хон Нам Ги, выступая на заседании комитета по вопросам оживления экономики. Он отметил, что для достижения данной цели планируется отобрать 15 брендов в качестве объектов активной господдержки «K-Premium Brand», создав условия для их производства и экспорта. Помимо этого, в Корейской ассоциации внешней торговли будет создан отдел зарубежной сертификации с целью оказания помощи в разрешении таможенных и других вопросов.