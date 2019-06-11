Денежная масса в РК в апреле выросла на 6,6%

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В апреле рост денежной массы в РК продолжился, но отмечено замедление темпов данного роста, учитывая высокие показатели в марте. По данным Банка Кореи, представленным 12 июня, денежный агрегат M2 вырос на 6,6% в годовом исчислении, составив 2 квадриллиона 763 триллиона 58 млрд вон или 2 триллиона 333 миллиарда долларов. В марте рост составлял 6,8%. Агрегат М2 включает наличные деньги, депозиты до востребования, сберегательные счета, однодневные операции «репо» коммерческих банков, однодневные займы, а также принадлежащие домохозяйствам паи взаимных фондов денежного рынка. Темпы роста обеспечиваются за счёт увеличения корпоративного кредитования.