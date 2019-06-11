В РК проводится проверка соблюдения карантинных мер по африканской лихорадке

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С 12 по 18 июня министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК проводит проверку соблюдения карантинных мер в рамках предотвращения распространения африканской лихорадки. 126 инспекторов посещают города и провинции, чтобы ознакомиться с ситуацией осуществления предписанных карантинных мер на местах. Они, в частности, проверяют работу пунктов дезинфекции, ситуацию с иностранными работниками, соблюдение запрета на несанкционированную продажу животноводческой продукции. Подобные проверки планируется проводить регулярно.