Все иностранцы, находящиеся в РК, будут обязаны оформить медицинскую страховку

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С середины июля все иностранцы, находящиеся в РК более полугода, должны в обязательном порядке оформить государственную медицинскую страховку. Национальная корпорация медицинского страхования РК сообщила, что эти меры будут введены с 16 июля. Иностранцы, прибывшие в страну на учёбу или по брачной визе, обязаны сразу оформить страховку. Ранее, иностранные граждане, работающие вне штата, могли жить без страховки, если не видели в ней необходимости. Однако участились случаи, когда иностранцы оформляли страховку в случае возникновения необходимости дорогостоящего лечения, после чего покидали страну. Предполагается, что в связи с нынешними мерами страховые полисы получат около 400 тыс. человек. Ежемесячные взносы превысят 113 тыс. вон или 95 долларов. Для студентов страховка составит 50% этой суммы.