Ким Ё Чжон передала Югу цветы и послание в связи с кончиной Ли Хи Хо

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын направил соболезнования и цветы южнокорейской стороне в связи с кончиной госпожи Ли Хи Хо, вдовы бывшего президента РК Ким Дэ Чжуна. 12 июня в пограничном пункте Пханмунчжом сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон передала их начальнику управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ёну, заместителю министра по делам воссоединения Со Хо и депутату Национального собрания от оппозиционной партии Демократии и мира Пак Чи Вону. В послании Ким Чон Ын выразил глубокие соболезнования членам семьи Ли Хи Хо, отметив, что её усилия и самопожертвование, нацеленные на мир и воссоединение Кореи, стали фундаментом межкорейских отношений. Ким Чон Ын, учитывая особое отношение к Ли Хи Хо, направил в Пханмунчжом свою сестру Ким Ё Чжон, тем самым выполнив необходимые формальности. Однако, принимая во внимание нынешнее состояние межкорейских и северокорейско-американских отношений, Север не направил на Юг свою делегацию для участия в похоронной церемонии.