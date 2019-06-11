КНДР отказалась от проведения совместного с Югом мероприятия по случаю 19-й годовщины декларации от 15 июня

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Север ответил отказом на предложение Юга о проведении совместных мероприятий по случаю 19-й годовщины подписания межкорейской декларации от 15 июня 2000 года, одновременно выразив опасения по поводу нынешнего состояния межкорейских отношений и ситуации на Корейском полуострове. 13 июня южнокорейская комиссия по реализации декларации опубликовала послание Севера с таким содержанием. Послание было направлено Югу ещё 8 июня. В Пхеньяне считают, что в нынешних условиях невозможно провести мероприятие на должном уровне, - говорится в письме. В этой связи было решено, что стороны проведут отдельные мероприятия. Южнокорейская сторона проведёт его 15 июня на площади Кванхвамун в Сеуле.