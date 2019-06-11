В РК улучшается система медицинского обслуживания военных

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В РК упрощается процедура пользования военнослужащими услугами частных больниц. 13 июня в минобороны РК представили план изменений системы медицинского обслуживания военнослужащих. В настоящий момент для того, чтобы обратиться в частную больницу, военнослужащий должен получить первоначальное лечение в амбулатории воинской части, к которой он приписан, а затем получить соответствующее направление. В соответствии с новой процедурой, достаточно будет просто получить направление и посетить частное медицинское учреждение в свободное время. Также планируется повысить уровень госпиталей. Решено повысить квалификацию кадров, модернизировать систему записи больных на осмотр, решить другие технические вопросы. Планируется разместить специальные вертолёты на экстренный случай. Данный план будет реализован поэтапно.